ЗТМК способен стать одним из драйверов развития Запорожской области, обеспечив двукратное увеличение потребления электроэнергии, а значит и рост ее производства в регионе.

Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) благодаря реализации плана финансового оздоровления и программы модернизации, разработанных Фондом госимущества Украины и руководством предприятия, способен стать драйвером развития региона и обеспечить дополнительный рост ВВП Украины на 0,25% уже в 2022 году.

Об этом заявил замглавы Фонд госимущества Денис Кудин в авторском материале на "Интерфакс-Украина".

"Фонд госимущества вместе с руководством ЗТМК разработал план финансового оздоровления и модернизации комбината, который уже с апреля 2021 года позволит увеличить объемы производства готовой продукции на 50%, покупать электроэнергию напрямую у “Энергоатома” на спецаукционах и таким образом снизить себестоимость. За этот период мы планируем вывести предприятие на уровень безубыточности, проведя процедуру его финансового оздоровления, и восстановить объемы производства на ЗТМК до 900 тонн титановой губки в месяц к концу 2021", - отметил Кудин.

Он также отмечает, что на базе ЗТМК можно развивать смежные отрасли, обеспечивающие производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

"ЗТМК способен стать одним из драйверов развития Запорожской области, обеспечив двукратное увеличение потребления электроэнергии, а значит и рост ее производства в регионе (данный показатель по стране сократился на 4,3% за три квартала 2020). Имеющийся в Украине ресурсный потенциал необходимо использовать не просто для поставок за рубеж сырья, а для увеличения удельного веса производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого важно развивать смежные отрасли, чтобы продавать не губку, а готовые изделия из титана - медицинские протезы, промышленные трубки, лопатки для турбин, продукцию для авиапрома и т.д.", - добавил замглавы Фонд госимущества.

Развитие ЗТМК способно сделать весомый вклад в рост ВВП Украины, убежден Кудин.

"Словом, несмотря на очевидное давление отдельных групп влияния, Фонд госимущества намерен и впредь проводить последовательную политику по возвращению контроля над важнейшими государственными предприятиями. Мы уверены, что проведение финансового оздоровления и модернизации ЗТМК, а также дальнейшее проведение справедливого прозрачного конкурса по приватизации запорожского комбината станет положительным сигналом для национальных и международных игроков, которые готовы реально инвестировать в экономику Украины. Украине так сильно нужен экономический рост - развитие ЗТМК может обеспечить дополнительно 0,25% роста ВВП уже в 2022 году", - резюмирует замглавы ФГИ.

Напомним, в ноябре 2020 года ЗТМК был включен в список объектов приватизации. ФГИ подчеркивает, что этот шаг, согласно законодательству, позволяет остановить исполнительные производства и арест счетов, убрать риски банкротства и открыть новый расчетный счет для продолжения хозяйственной деятельности комбината.

Арест счетов ЗТМК был вызван задолженностями за электроэнергию, которые возникли в бытность экс-руководителя ЗТМК Владимира Сивака, аффилированного с Group DF Дмитрия Фирташа.

При этом приватизационный аукцион планируется провести только после завершения судебного процесса по возврату государству 49% акций ЗТМК, ныне принадлежащих Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF.

В 2013 году правительство Украины передало 49% акций ЗТМК Tolexis Trading Limited в обмен на инвестиционные обязательства в размере 110 миллионов долларов, однако модернизация комбината так и не была произведена.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН