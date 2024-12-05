Отмечается, что укракинское законодательство позволяет ракрывать банковскую тайну в отдельных случаях.

В Украине есть несколько контролирующих органов, которые могут иметь доступ к банковской информации. История с раскрытием банковской тайны в "ПриватБанке" может быть лишь ошибкой юридического отдела.

"Когда вы открываете в любом банке счет, то вы сообщаете о себе все существенные факты – паспорт, ИНН. Есть банки, которые требуют от вас дополнительной информации. Очевидно, надо понимать, что, как минимум, сотрудники банка знают эту информацию, а также контролирующие органы – Национальный банк, налоговая и структура при Минфине, которая анализирует деятельность на причастность к преступным действиям, как торговля людьми или оружием, отмывание денег. На самом деле многие контролирующие органы могут иметь о вас полную информацию. В этом нет ничего страшного, если вы честный человек", - рассказал заместитель председателя НБУ (2005-2009), заместитель министра финансов Украины (2009-2010) Александр Савченко в эфире КИЕВ24.

Что касается истории с "ПриватБанком", по его мнению, это лишь некорректная подача и ошибка юридического отдела самого банка.

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Он отметил, что этой истории можно было избежать, потому что в Украине есть законодательные акты, которые регулирует кому, как и в каких случаях можно предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, к примеру, следственные действия, прокурорский запрос.

Раскрытие банковской тайны - скандал с "ПриватБанком"

4 декабря соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что при оформлении карты "Национального кэшбека" в "ПриватБанке" клиенты автоматически дают разрешение на раскрытие банковской тайны. Причем в пункте договора "ПриватБанка" с клиентами, на которые ссылается Гороховский, указано, что данные передаются "по всем действующим текущим счетам с эмиссией Платежной карты и в частности по текущим счетам с эмиссией Платежной карты, которые могут быть открыты Клиентом в будущем".

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что эта часть требования относится не только к "ПриватБанку", но и ко всем другим банкам - в Порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Позже в "ПриватБанке" заявили, что действует исключительно в рамках законодательства, передавая информацию о клиентских операциях для начисления "национального кэшбека".

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