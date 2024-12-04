Гороховский опубликовал скриншот из банковского договора об открытии карты нацкешбека.

При оформлении карты "Национального кэшбэка" в "ПриватБанке" клиенты автоматически дают разрешение на раскрытие банковской тайны.

Об этом заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

"Если вы открыли карту "Национальный кэшбек" в "Привате" то вам не помешает узнать на что вы согласились", - написал он в своем Telegram-канале, добавив скриншот соответствующего пункта договора.

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"Еще не поздно это исправить - другие банки такое не делают", - добавил банкир.

В примере заявления на открытие карты "Национальный кэшбек" на сайте "ПриватБанка", скриншот которого опубликовал Гороховский, указано следующее:

"Подписанием этого Заявления Клиент предоставляет разрешение Банку на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну (далее - Разрешение) относительно платежных операций по всем действующим текущим счетам с эмиссией Платежной карты и в частности по текущим счетам с эмиссией Платежной карты, которые могут быть открыты Клиентом в будущем, третьим лицам, которые определены в Постановлении КМУ в пределах и в объеме, необходимом для выполнения Постановления КМУ и условий настоящего Договора".

В то же время в этом пункте заявления указано, что "клиент имеет право отозвать такое Разрешение по всем действующим текущим счетам с эмиссией Платежной карты и в частности по текущим счетам с эмиссией Платежной карты, которые могут быть открыты Клиентом в будущем путем подачи заявления о закрытии текущего счета по конкретному текущему счету с эмиссией Платежной карты путем подачи заявления в соответствующем меню системы Приват24, по номеру 3700 или обратившись в отделение Банка".

Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram добавил, что эта часть требования относится не только к "ПриватБанку", но и ко всем другим банкам - в Порядке утвержденном Кабинетом министров Украины.

Национальный кэшбек - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в сентябре в Украине стартовала программа поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбек", которая предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости купленных товаров украинского производства на специальный счет. Потратить средства с этого счета можно на медицинские услуги, спорт, кино, рестораны, оплата коммунальных услуг, транспорта, мобильной связи, а также на поддержку ВСУ или покупку военных облигаций.

В течение 21-22 ноября украинцы получили на счета средства по программе "Национальный кэшбек", накопленные в октябре за покупку украинских товаров. Как сообщили в Минэкономики, общая сумма выплаты составила 119,2 млн грн, средства получили 1,22 млн украинцев.

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