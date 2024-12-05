Украинцы уже несколько дней активно обсуждают эту тему.

Закрытие карты "Национального кэшбека" не позволит отказаться от раскрытия банковской тайны, говорит эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Как он пояснил в эфире Киев24, договор между банком и клиентом распространяется на все счета, поэтому люди фактически согласились на наблюдение за ними и передачу их данных "неопределенному количеству лиц, учреждений и организаций" в течение 20 лет:

"Этот договор распространяется и на карту кэшбэка, и на все остальные. Что и приводит к такому широкому волнению. Собственно, речь идет об одной карте для кэшбэка на смешную сумму - менее 25 долларов. А ради этого люди готовы отказаться от банковской тайны по всем своим счетам. Это просто выходит за рамки".

Национальный кэшбэк

Напомним, вчера соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что оформление карты "нацкешбека" в "ПриватБанке" предусматривает предоставление разрешения на раскрытие банковской тайны.

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Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк заявил, что такое требование было установлено для всех банков.

В "Привате" говорят, что они передают только информацию о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, которые зарегистрированы как продавцы украинских товаров.

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