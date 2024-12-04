Законодательство требует подписания письменного разрешения на раскрытие банковской тайны перед открытием карты нацкешбека.

"ПриватБанк" действует исключительно в рамках законодательства, передавая информацию о клиентских операциях для начисления "национального кэшбека". Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Мы понимаем беспокойство по поводу условий договора об открытии карточного счета "Национальный кэшбек". И разделяем огорчение в связи с таким искажением условий важной для государства инициативы "Национальный кэшбек". Хотим заверить, наш банк действует исключительно в пределах определенных нормативно-правовыми актами и данные, которые передаются, используются исключительно для расчета и начисления кэшбека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что банк заботится о безопасности банковской тайны и персональных данных своих клиентов и действует исключительно в рамках законодательства.

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Как пояснили в финучреждении, украинское законодательство требует подписания письменного разрешения на раскрытие банковской тайны от каждого пользователя перед открытием счета "Национальный кэшбек".

"ПриватБанк", как и все участники программы "Национальный кэшбек", передает исключительно информацию о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, которые зарегистрированы как продавцы украинских товаров. Передача этих данных предусмотрена Постановлением Кабмина № 952 от 20 августа 2024 года. Любые другие операции или данные клиентов не разглашаются", - говорится в сообщении.

"Надеемся, что все банки-участники программы "Национальный кэшбек" также будут честными перед своими клиентами, предоставляя информацию об условиях прозрачно и развернуто", - добавили в пресс-службе.

Нацкэшбек и банковская тайна

Сегодня, 4 декабря, соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что при оформлении карты "Национального кэшбека" в "ПриватБанке" клиенты автоматически дают разрешение на раскрытие банковской тайны. Причем в пункте договора "ПриватБанка" с клиентами, на которые ссылается Гороховский, указано, что данные передаются "по всем действующим текущим счетам с эмиссией Платежной карты и в частности по текущим счетам с эмиссией Платежной карты, которые могут быть открыты Клиентом в будущем".

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что эта часть требования относится не только к "ПриватБанку", но и ко всем другим банкам - в Порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

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