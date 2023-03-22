Социальные услуги будут бесплатно предоставляться пожилым людям и лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц.

Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных социальных услуг наиболее уязвимым категориям граждан, а именно лиц, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Отмечается, что социальные услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения, которые относятся к сфере управления Министерства социальной политики. В частности, среди таких заведений – отдельные санатории в Трускавце и Миргороде.

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В рамках реализации экспериментального проекта предусмотрено четыре социальные услуги: предоставление убежища, поддержанное проживание, стационарный уход, социальная адаптация.

"Эти услуги будут бесплатно предоставляться пожилым людям и лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц. Таким образом, наиболее незащищенным гражданам будет гарантировано не только убежище, но и социальная поддержка с учетом индивидуальных потребностей", - говорится в сообщении.

Война в Украине и помощь ВПЛ

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Государство осуществляет выплаты ВПЛ. Денежная помощь составляет 2000 гривень для здоровых взрослых людей, и 3000 гривень на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривень для финансирования бизнеса.

1 июня 2022 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому стать на учет внутренне перемещенных лиц и начать получать выплаты можно без паспорта.

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