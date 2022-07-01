Отныне для этого возможно будет использовать документы из приложения "Дия", в частности еДокумент, или справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому стать на учет внутренне перемещенных лиц и начать получать выплаты можно без паспорта.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, отныне для этого возможно будет использовать документы из приложения "Дия", в частности едокумент, или справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.

"Цель — помочь людям, которые переместились из зоны боевых действий и потеряли документы. Государству не следует заставлять людей месяц или два ждать документов, они должны получать помощь уже", - пояснили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, из-за начала полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям в трудной ситуации, государство осуществляет выплаты ВПЛ. Денежная помощь составляет 2000 гривен для здоровых взрослых людей, и 3000 гривен на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривен для финансирования бизнеса.

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