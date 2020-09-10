Больше всех в денежном выражении потерял легендарный инвестор Уоррен Баффет.

За год в связи с пандемией коронавируса многие богатейшие люди планеты столкнулись с крупными финансовыми потерями и обеднели на миллиарды долларов.

Об этом сообщает Forbes.

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Кто потерял больше всех

Больше всех в денежном выражении потерял легендарный инвестор Уоррен Баффет — 7,3 миллиарда долларов. Среди причин аналитики называют то, что в июле нынешнего года его компания Berkshire Hathaway пожертвовала на благотворительность акции на 2,9 миллиарда долларов.

Далее идет вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс, которая лишилась 5,3 миллиарда долларов. Третье место занимает Шелдон Адельсон (минус 4,7 миллиарда), ему принадлежат самые популярные казино в районе Лас-Вегас-Стрип. После начала пандемии Адельсону пришлось закрыть свои заведения почти на три месяца. Стоимость акций его компании упала почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

В процентном исчислении больше всего сократилось состояние основателя нефтегазовой компании Continental Resources Гарольда Хэмма. Из-за резкого снижения стоимости ценных бумаг Хэмм за год потерял 3,7 миллиарда долларов.

Маск и его акции

Акции американской компании Tesla 8 сентября подешевели на 21,06% - до $330,21 за акцию. Из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.

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Автор: УНИАН