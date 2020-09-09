Состояние Илона Маска снизилось более чем на 16 миллиардов долларов.

Акции американской компании Tesla 8 сентября подешевели на 21,06% - до $330,21 за акцию.

Капитализация компании снизилась до $307,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеИлон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Состояние гендиректора компании Илона Маска во вторник, 8 сентября, уменьшилось на рекордных $16,3 млрд — до $82,3 млрд,

Теперь он пятый в списке богатейших людей мира, хотя еще на прошлой неделе занял третье месте, обогнав основателя и главу Facebook Марка Цукерберга.

Падение котировок

Котировки Tesla начали снижаться еще на прошлой неделе в связи с тем, что компания объявила о дополнительной эмиссии на сумму $5 млрд, а ее второй крупнейший акционер Baillie Gifford & Co. сократил свою долю.

Во вторник, 8 сентября, котировки Tesla обвалились из-за того, что акции компании не включили в расчет индекса S&P 500.

Как пишет издание, еще одна причина снижения котировок Tesla — новость о партнерстве между ее конкурентами, компаниями Nikola и General Motors. Они объявили о стратегическом партнерстве для создания электрического пикапа. Во вторник котировки Nikola выросли на 40,1%, а General Motors — почти на 8%.

Стоимость акций Tesla снизилась на 33,7% с момента достижения рекорда на прошлой неделе после проведения сплита из расчета пять к одному.

Как менялась позиция в рейтинге

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН