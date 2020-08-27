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С начала года состояние Маска выросло почти в 4 раза

12:57, 27 августа 2020
Разное
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Илон Маск продолжает увеличивать состояние / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Bloomberg.

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В начале этого года состояние Маска составляло 27,4 миллиарда долларов. Однако быстрый рост стоимости акций Tesla позволил предпринимателю стать богаче еще на 73,6 миллиарда долларов.

26 августа ценные бумаги автогиганта выросли в цене на 6,45 процента, до 2153,17 доллара за штуку. В январе стоимость акций Tesla составляла 430,26 доллара.

Маск остается на четвертом месте в рейтинге Bloomberg. Первое место занимает глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 миллиарда долларов, на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс (124 миллиарда долларов). На третьей строчке — основатель Facebook Марк Цукерберг (115 миллиардов долларов).

Скриншот Bloomberg

В августе Tesla объявила о сплите (разделении) акций «пять к одному», чтобы сделать свои ценные бумаги более доступными для сотрудников и инвесторов. Маск ранее отчитался о четвертом подряд прибыльном квартале для автопроизводителя.

Как менялась позиция в рейтинге

  • По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
  • В июле 2020 года Маск занял седьмое место в  рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
  • 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
  • 18 августа 2020 года Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей мира с пятого на четвертое место.

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Автор: Елена Коваленко

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