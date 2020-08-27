С начала года состояние Маска выросло почти в 4 раза

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выросло до 101 миллиарда долларов.

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выросло в 3,7 раза с начала нынешнего года, достигнув рекордных 101 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В начале этого года состояние Маска составляло 27,4 миллиарда долларов. Однако быстрый рост стоимости акций Tesla позволил предпринимателю стать богаче еще на 73,6 миллиарда долларов.

26 августа ценные бумаги автогиганта выросли в цене на 6,45 процента, до 2153,17 доллара за штуку. В январе стоимость акций Tesla составляла 430,26 доллара.

Маск остается на четвертом месте в рейтинге Bloomberg. Первое место занимает глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 миллиарда долларов, на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс (124 миллиарда долларов). На третьей строчке — основатель Facebook Марк Цукерберг (115 миллиардов долларов).

В августе Tesla объявила о сплите (разделении) акций «пять к одному», чтобы сделать свои ценные бумаги более доступными для сотрудников и инвесторов. Маск ранее отчитался о четвертом подряд прибыльном квартале для автопроизводителя.

Как менялась позиция в рейтинге

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

18 августа 2020 года Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей мира с пятого на четвертое место.

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Автор: Елена Коваленко