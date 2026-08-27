'Фора', 'Дом игрушек' и другие: россияне вновь атаковали логистические центры

Сети сообщили, что продолжают работать, несмотря на вражеские удары.

Россияне сегодня, 27 августа, в очередной раз атаковали ряд складов и распределительных центров в Киевской области. В частности, пострадали объекты сетей "Фора", Comfy, "Дом игрушек" и Roshen.

Пресс-служба "Дома игрушек" сообщила, что в результате российской атаки был уничтожен распределительный центр, где хранилась значительная часть игрушек. Оттуда товар отправлялся в магазины по всей Украине. При этом сотрудники не пострадали.

Отмечается, что часть уже оформленных заказов может быть доставлена позже, чем планировалось. За оплаченные заказы, которые придется отменить, компания вернет средства.

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"Наши офлайн-магазины продолжают работать, а сайт – принимать новые заказы", – сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор Comfy Геннадий Вербиленко сообщил, что российский дрон целенаправленно нанес удар по распределительному центру компании в Киевской области. Сотрудники не пострадали.

"Comfy продолжает работать. Команды на связи, все необходимые процессы запущены, мы работаем в усиленном режиме, чтобы обеспечить работу магазинов, онлайн-каналов и выполнение заказов", – подчеркнул он.

27 августа также пострадал склад в Киевской области, который использовала сеть "Фора", сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины. Отмечается, что "Фора" начала работать с этим складом всего несколько дней назад – в воскресенье, 23 августа. Это уже третья атака на логистическую инфраструктуру, которую использует компания, в течение августа.

"Команда продолжает работать над перестройкой логистики и обеспечением магазинов необходимыми товарами. Магазины сети работают в обычном режиме", – отметили в компании.

Также разрушен склад Roshen в Чубинском, который обеспечивал хранение и дальнейшую поставку готовой кондитерской продукции. Как сообщили в пресс-службе, никто из сотрудников не пострадал. На месте работают подразделения ГСЧС, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.

Это уже вторая за время полномасштабного вторжения атака на складские мощности Roshen – в феврале был разрушен склад готовой продукции в Яготине. Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности к потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров.

Удары РФ по логистическим центрам Украины – последние новости

В ночь на 27 августа Россия нанесла удары баллистическими ракетами и дронами по Украине. Взрывы раздавались в столице, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. В частности, в Бориспольском районе возник пожар в складских помещениях, также были повреждены склады в Фастовском районе.

Во время массированной атаки в ночь на 20 августа российские оккупанты нанесли удары по продуктовым складам, расположенным в Борисполе.

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. Так, полностью разрушен и не подлежит восстановлению крупнейший склад "Розетка" в Броварах. Были полностью уничтожены два крупных складских комплекса "Эпицентра" и завод Epicentr Ceramic Corporation по производству керамики, а также сортировочный центр "Новой почты" в Киеве.

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