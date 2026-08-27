Буданов намекнул на возможную встречу украинских и российских переговорщиков в сентябре

Буданов признал, что пока переговорный процесс находится на паузе.

Переговорный процесс сейчас находится на паузе, но его планируют "оживить" в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии "Новини.LIVE".

"Даст Бог, мы его оживим (переговорный процесс - УНИАН) немного. Вот и увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека (визит директора ЦРУ в Москву - УНИАН)", - сказал он.

Буданов намекнул на то, что уже в сентябре может состояться встреча украинских, российских и американских переговорщиков.

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"Я надеюсь на это, да. Ну и с американскими, конечно. Без них никак", - добавил он.

Подробности визита директора ЦРУ в Москву

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал недавний визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Ретклиффа в Москву. Он призвал не делать преждевременных выводов относительно цели визита и дождаться официальных комментариев.

По словам Буданов, этот визит планировался в немного другом месте, но был перенесен. Он отметил, что основные темы обсуждений касались взаимоотношения между США и Россией.

Буданов добавил, что среди тем обсуждения также было прекращение войны в Украине. Однако, по его словам, но она не была главным вопросом этой встречи.

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