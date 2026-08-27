Попытка поджога завода БПЛА в Словакии: одним из задержанных оказался украинец

Подозреваемый уже задержан, в настоящее время обсуждается вопрос о его экстрадиции.

Словацкая полиция раскрыла подробности задержания группы лиц, которые пытались поджечь предприятие производителя дронов Skyeton. Их цитирует Reuters.

В частности, сообщается, что одного из подозреваемых задержали в Гамбурге. Им оказался 26-летний латвиец, в настоящее время продолжается процедура его экстрадиции. Двое других подозреваемых были задержаны непосредственно в Словакии, один из них – также латвиец, а другой – украинец. Обоих суд поместил под стражу.

Правоохранители отметили, что во время рейда они обнаружили зажигательную смесь и план нападения на объект с помощью дронов. Также полиция заявляет, что подозреваемые действовали по указанию. Однако заказчика не указали. Впрочем, в компании Skyeton отметили, что за нападением может стоять РФ.

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"Недавнее нападение на наш объект в Словакии – это еще одно доказательство того, что украинские производители оборонной промышленности стали настоящей занозой в глазу россиян, и что мы на правильном пути", – отметили в компании.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что словацкая полиция задержала троих граждан. Отмечалось, что их подозревают в сговоре с целью поджога завода Skyeton, принадлежащего Украине и производящего современные БПЛА.

Следствие сообщало, что задержанные планировали спровоцировать "масштабный пожар" на предприятии. Предполагаемый ущерб мог оцениваться в "десятки миллионов евро", а на самом предприятии в момент попытки поджога находилось около 70 человек.

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