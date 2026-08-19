Rozetka, 'Новая Почта', 'Сильпо' и АТБ на грани остановки, - нардеп

В то же время о налоговых льготах для бизнеса не может быть и речи.

Убытки крупных торговых сетей в Украине исчисляются миллиардами гривень. Ряд компаний, среди которых "Эпицентр", Rozetka, "Новая Почта", "Сильпо" и АТБ, находятся на грани остановки деятельности, сообщил в интервью РБК-Украина председатель финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев.

"Эпицентр", равно как и "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", АТБ – они дают работу тысячам людей и тысячам малых и средних предприятий, которые их обслуживают и предоставляют соответствующие услуги. Это огромная экосистема, из которой российские обстрелы выбили миллиарды. И они находятся на грани остановки", – говорит Гетманцев.

По его словам, речь идет о рабочих местах и поступлениях в бюджет.

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"Ситуация крайне сложная. Я никогда не видел людей в таком отчаянии, если говорить о бизнесе. Rozetka потеряла 70 млн долларов. Это деньги, которые выведены из оборота – и неоткуда их вернуть. "Эпицентр" потерял самый современный завод во всей Европе. Весь этот бизнес насчитывает по 40–50 тысяч человек в трудовом коллективе и платит налоги "в белую", – напоминает нардеп.

Вместе с тем, парламентарий не видит возможности снять налоговое бремя с сетей, которые понесли существенные убытки.

"Предоставить налоговые каникулы абсолютно всему бизнесу невозможно – в таком случае нам придется распустить армию", – констатирует Гетманцев.

Удары РФ по Украине – главные новости

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области – в частности, крупнейший склад Rozetka, два комплекса "Эпицентра" и сортировочный центр "Новой почты".

Также масштабным разрушениям подверглись логистический центр сети супермаркетов Novus и два распределительных центра "Сильпо".

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