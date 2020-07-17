Facebook готовится запустить аналог TikTok в 50 странах

Пользователи смогут публиковать ролики в основной ленте Instagram

Компания Facebook может запустить свой аналог TikTok сервис Instagram Reels в ближайшие несколько недель в США и еще 50 странах.

Об этом сообщает NBC.

Читайте такжеAmazon поддержал программу стартапов Госкосмагентства

Как будет работать

Сообщается, что пользователи смогут получать доступ к Reels через новый значок в нижней части экрана в Instagram и публиковать ролики в основной ленте Instagram.

Где появится сервис

Среди запланированных стран для запуска сервиса в NBC называют кроме США также Британию, Японию и Мексику.

Сервис Instagram Reels уже работает в Бразилии с ноября прошлого года. Как и TikTok он позволяет пользователям создавать и обмениваться 15-секундными видеоклипами с музыкой.

Месяцем ранее сервис также заработал во Франции ​​и Германии. Неделей ранее Reels запустился в Индии. Это произошло после того, как в конце июня Индия заблокировала TikTok и еще ряд китайских приложений.

История старта

Глобальный запуск Reels может произойти на фоне возросшего внимания Вашингтона к китайским сервисам — в начале июля государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram