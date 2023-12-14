Должностных лиц из списка касаются определенные актикорупционные требования.

Обновленный перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков вступил в силу с 13 декабря. В списке значительно расширен круг должностных лиц, которые обоснованно имеют такие риски, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Теперь с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков также считаются следующие должности:

руководители секретариатов Верховной Рады;

работники Офиса президента, в том числе государственные служащие категории "В";

члены Счетной палаты, а также члены других государственных коллегиальных органов;

заместители председателей местных государственных администраций;

руководители предприятий, осуществляющих деятельность в области градостроительства, ЖКХ; использования и охраны земель, природных ресурсов и охраны окружающей среды; социально-экономического развития; транспорта и дорожного хозяйства; управления имуществом, торговли и развития предпринимательства, назначение которых осуществляет городской голова Киева и Севастополя;

члены наблюдательных советов хозяйственного общества (если в уставном капитале более 50% акций принадлежит государству), государственного или коммунального хозяйственного объединения, государственной холдинговой компании;

руководители и заместители ТЦК и СП АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, руководители районных (объединенных районных) ТЦК и СП.

Для указанных категорий должностных лиц действуют определенные требования. Так, в отношении лиц, претендующих на указанные должность, необходимо будет проводить специальную проверку.

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Такие должностные лица также обязаны подавать в НАПК уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. При представлении деклараций они должны в первом разделе указать, что занимают должности с высоким уровнем коррупционных рисков.

Кроме того, декларации, поданные указанными должностными лицами, подлежат полной проверке.

Открытие публичного доступа к декларациям

Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре 2023 года открыло публичный доступ к реестру деклараций, который закрыли с началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Открытие списка предусмотрено принятым парламентом законом № 3384-ІХ.

В Украине периодически возникают коррупционные скандалы, связанные с чиновниками. К примеру, 20 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ сообщили о подозрении председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жору. Их подозревают в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн. Тогда же чиновников уволили с указанных должностей.

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