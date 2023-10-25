Отмечается, что с Запада на Восток становится меньше тех, кто считает, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией.

Большинство украинцев (59%) считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией и положительные сдвиги. Об этом говорится в результатах опрос, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Социологи отмечают, что коррупция остается одним из самых раздражающих для украинцев аспектов (кроме войны коррупция фактически является топ-проблемой по версии украинцев). Так, авторы исследования задали респондентам вопросы, а как они сами воспринимают нынешнюю ситуацию с борьбой с коррупцией.

"Большинство украинцев - 59% - считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией и позитивные сдвиги. В то же время существенная доля респондентов выбирали вариант ответа, что последние дела являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины и положительных изменений нет" (34%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше КМИС не задавал вопрос в такой формулировке, поэтому трудно однозначно говорить о динамике настроений.

Вместе с этим зимой 2022-2023 годов Институт провел масштабный опрос о состоянии коррупции, где одним из вопросов было "Как вы считаете, насколько эффективно органами власти Украины ведется борьба с коррупцией?".

"Если в 2018 году 25% ответили "скорее эффективно", то зимой 2022-2023 года - 50%. Поэтому мы можем осторожно предполагать, что сейчас мнения украинцев относительно борьбы с коррупцией более оптимистичны, чем были до широкомасштабного вторжения (и по сравнению с тем, что было до Революции Достоинства)", - отмечают социологи.

Также отмечается, что с Запада на Восток становится меньше тех, кто считает, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией. Хотя при этом в других регионах, кроме Востока, больше тех, кто положительно оценивает ситуацию, чем тех, кто оценивает негативно.

Так, на Западе 65% считают, что борьба есть, против 32%, которые, наоборот, считают Украину "безнадежно коррумпированной". В центре соотношение 60% против 34%, на юге - 53% против 40%. "На Востоке уже чуть больше тех, кто негативно оценивает ситуацию, - 49% против 45%, которые считают, что борьба с коррупцией есть", - говорится в результатах исследования.

В КМИС также отметили, что критические оценки ситуации с коррупцией связаны с более высокой готовностью к территориальным уступкам. Так, среди тех, кто негативно оценил ситуацию, 25% готовы к территориальным уступкам, в то время как среди тех, кто видит положительные сдвиги, - 4%.

"Вместе с этим, даже среди тех, кто критически воспринимает ситуацию с коррупцией, подавляющее большинство (66%) выступают против территориальных уступок (среди тех, кто положительно оценивает ситуацию, - 88% против уступок)", - отмечают социологи.

Как проводился опрос

Собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" КМИС провел в течение 29 сентября - 9 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрошено было 1 тыс. 10 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма), и которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Другие опросы украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее КМИС обнародовал данные опроса, согласно которому в сентябре-октябре 2023 года по сравнению с февралем 2023 года с 22% до 49% выросло количество респондентов, которые верят, что Россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины.

В то же время даже среди тех, кто считает, что Россия имеет значительные ресурсы для длительной войны, подавляющее большинство (73%) выступают против территориальных компромиссов.

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