Если в реестре не удалось найти определенное лицо, то это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло публичный доступ к реестру деклараций, говорится в сообщении на сайте НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выполнило требования принятого Верховной Радой Украины Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, с учетом мер безопасности", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если в реестре не удалось найти определенное лицо, то это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

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"Изъятие документов из публичной части реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае некоторое время они будут находиться в открытом доступе", - отмечают в НАПК.

При этом отмечается, что на основании представлений могут изыматься из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданные за все периоды. Все документы, поданные в реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически. При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые сейчас мобилизованы в ряды ВСУ, является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В НАПК также отмечают, что полный публичный доступ к реестру будет обеспечен после завершения или отмены военного положения в Украине.

Открытие доступа к декларациям в Украине - что известно

Электронное декларирование для чиновников и депутатов отменили после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

В то же время восстановление электронного декларирования, в том числе с открытыми декларациями, было структурным "маяком" МВФ в рамках программы расширенного финансирования.

5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законы о восстановлении электронного декларирования, а также об ответственности за несвоевременное представление деклараций. При этом законопроект предусматривал закрытость реестра деклараций еще на один год.

12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон об электронном декларировании, отметив, что ограничения на открытость деклараций неприемлемы.

20 сентября Верховная Рада одобрила вето президента и исправила закон о возобновлении е-декларирования, а 10 октября президент подписал закон.

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