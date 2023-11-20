Им сообщено о подозрении в завладении немалой суммой государственных средств

Кабинет министров сегодня, 20 ноября, уволил с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Также, по его словам, с должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации был уволен Виктор Жора.

Видео дня

"Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на Маковского Дмитрия Васильевича", - написал Мельничук.

Также стало известно, что Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ сообщили руководителям Госспецсвязи о подозрении в завладении государственными средствами.

"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, его заместителю и другим должностным лицам. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы всего в составе 6 человек", - говорится в сообщении САП.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования было установлено, что должностные лица Госспецсвязи, злоупотребляя служебным положением и действуя в составе организованной группы, завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн грн.

Так, в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", принадлежащее к сфере Госспецсвязи, по завышенной стоимости.

"По условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг Государственное общество перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компания приобрела у иностранного производителя, составила 223 млн грн. Разницу этих средств, а именно более 62 млн грн, участники преступной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

САП завершил следствие по еще одному коррупционному делу

Ранее в САП сообщали о завершении следствия по делу о преступной организации, которая держала под контролем Одесский городской совет и бюджет города. Следствием установлено, что участники организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

Вас также могут заинтересовать новости: