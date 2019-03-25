"Укргазвыдобування" похвасталось рекордом по бурению скважин

С начала года госкомпания увеличила бурение на 18% - до 69,6 тысячи метров.

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" (УГВ) в 2018 году увеличила объемы бурения по сравнению с прошлым годом на 30,8% - до рекордных 314 тысяч метров, сообщает пресс-служба компании.

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"Последний максимальный показатель годового объема проходки был зафиксировано на уровне 276 тысяч метров в 2006 году. В 2018 году удалось достичь рекордных 314 тысяч метров проходки, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 миллионов кубометров голубого топлива", - сказано в сообщении.

По состоянию на 20 марта с начала года уже пробурено 69,6 тыс. м силами собственного бурового управления компании "Укрбургаз" (66 станков) и силами внешних буровых подрядчиков (13 станков), что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Указанных результатов удалось достичь за счет введения в работу новых станков.

"Сегодня в бурении находятся 4 новых станка производства китайской HongHua и немецкой Bentec грузоподъемностью 450 тонн", - отметили в компании.

Сообщается, что "Укргазвыдобування" закупила двадцать новых станков, из которых 15 единиц грузоподъемностью 450 тонн, 2 единицы грузоподъемностью 320 тонн и мобильные станки грузоподъемностью 225 тонн - 2 единицы и один - 180 тонн. В ближайших планах компании завершение модернизации 33 собственных станков старого фонда, которые были приобретены более 25 лет назад.

"УГВ сотрудничает с внешними буровыми подрядчиками хорватской Crosco и китайской Beiken, в работе сегодня находятся 13 станков", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 миллиарда кубометров.

В 2017 году объем бурения компании "Укргазвыдобування"составил 240 тысяч метров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".