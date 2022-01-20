Власть имеет амбициозные планы на будущее, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах власти по развитию экономики в ближайшее время.

Об этом он сообщил во время онлайн-дискуссии "Реформы ради инвестиций в Украину", передает корреспондент УНИАН.

"Имеем амбициозные планы на будущее. Уже в ближайшее время планируется запуск "Дія.Сity", благодаря которому темпы роста IT-сектора могут удвоиться, и будет продолжена реформа корпоративного управления и активизирована приватизация государственных предприятий", - сказал он.

Читайте такжеБолее полумиллиарда за две недели: на что украинцы тратят "еПоддержку"

Также, по словам Зеленского, особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры.

"В планах – начало комплексного восстановления систем орошения на юге Украины. Будет начата "Большая термомодернизация", в рамках которой будут утеплены тысячи объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Будет продолжена программа "Большая стройка" с развитием качественных дорог европейского образца", - сказал он.

Рекордный ВВП:

В 2021 году Украина достигла наибольшего ВВП в долларовом эквиваленте за всю историю нашей страны - почти 200 млрд долларов. За следующие 10 лет Кабмин стремится удвоить ВВП Украины.