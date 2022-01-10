За последних два года такие поступления составили 7,35 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет от приватизации в 2021 году составили рекордные 5,1 млрд грн.

Об этом глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в Facebook.

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"В 2021 году Украина получила рекордные 5,1 млрд грн от приватизации! Это больше, чем в любом году за последнее десятилетие. В этом году ставим перед Фондом государственного имущества Украины новые задания. Факты и цифры – вещь упрямая, и они демонстрируют прорыв в работе Фонда за последние два года. Наша команда обеспечила поступления в госбюджет только от приватизации 7,35 млрд грн. Это больше, чем совокупно за семь предыдущих лет!", – написал он.

По его словам, если раньше в среднем в приватизационных аукционах участвовали два участника, то теперь больше пяти.

Кроме этого, если раньше цена на торгах росла примерно на одну пятую (21%), то теперь – на 150%.

Госбюджет и приватизация:

Госбюджетом на 2021 год было предусмотрено привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составлять поступления от большой приватизации.