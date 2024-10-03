В Украине выросла средняя зарплата: кто зарабатывает больше всего

Отмечается, что самые низкие зарплаты в сферах исскуства и образования.

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20%. Больше всего украинцы получают в таких сферах, как IТ, маркетинг и финансы.

По данным Минэкономики, в первом полугодии средняя зарплата в сфере "Информация и телекоммуникации" составляет 49 831 гривню, а в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 39 503 гривни. На третьем месте "Профессиональная научная и техническая деятельность" - 27 308 гривень.

Также в пятерку вошли "Государственное управление и оборона" с зарплатой в 25 331 гривню и "Торговля" - 23 534 гривни.

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При этом самые низкий уровень оплаты труда в сфере "Искусства" и "Образования" - 14 381 гривня и 13 862 гривни соответственно.

В то же время в Госстате отметили, что средняя зарплата до вычета налогов во втором квартале выросла до 20964 гривень.

Зарплата в Украине - последние новости

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что повысить минимальную зарплату в 2025 году нет возможности, поэтому она останется на уровне 8 тысяч гривень.

При этом средняя зарплата чиновников в Украине в августе текущего года составила 55,8 тысячи гривень. С января оплата труда в государственных ведомствах выросла на 44,6%.

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