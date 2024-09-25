В Украине сначала года зарплата чиновников выросла почти в половину: сколько получают

Отмечается, что среди министерств самую высокую зарплату получают сотрудники Министерства цифровой трансформации.

Средняя зарплата чиновников в Украине в августе текущего года составила 55,8 тысячи гривень. С января оплата труда в государственных ведомствах выросла на 44,6%.

В Министерстве финансов сообщили, в начале года зарплата составляла 38,6 тысячи гривен.

По уровню зарплат лидирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 111,9 тысячи гривень, а зарплата руководства одна из самых высоких – 223,6 тысячи гривень.

Видео дня

При этом большие зарплаты в Антимонопольном комитете – в среднем 97 тысяч гривень, а зарплата руководства – 191,2 тысячи гривень.

Что касается Секретариата Кабинета министров, то здесь средняя зарплата немного ниже - 71,5 тысячи гривен, а руководство получает 121,8 тысячи гривень. В тот же время в Аппарате Верховной Рады средняя зарплата несколько скромнее – 65,3 тысячи гривень

При этом среди министерств больше всех получают сотрудники Министерства цифровой трансформации. Здесь средняя зарплата на уровне 74,1 тысячи гривень.

На втором месте Министерство юстиции со оплатой труда в 63,2 тысячи гривень, а на третьем – Министерство развития общин и территорий со средней зарплатой 62,6 тысячи гривень. Также в пятерку вошли Министерство финансов – 62 тысячи гривень и Министерство культуры и информационной политики – 60,7 тысячи гривень.

Зарплата в Украине - последние новости

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что все социальные выплаты в 2025 году будут профинансированы из государственного бюджета Украины.

При этом он отметил, что повышать минимальную зарплату в следующем году нет возможности, поэтому она останется на уровне 8 тысяч гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: