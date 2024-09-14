Месячный размер минимальной зарплаты составит 8 тысяч гривен.

В Кабинете министров предложили отказаться от повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума в рамках проекта бюджета на 2025 год. Известно, что от этих показателей зависят размеры соцвыплат. Об этом говорится в проекте № 12000.

Таким образом минимальная зарплата не будет меняться. В документе предлагают установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату:

месячный размер - 8 тысяч гривен;

почасовой размер - 48 гривен.

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16 процентов по сравнению с 2023 годом)", - отметили в объяснительной записке к проекту. Видео дня

Отмечается, что прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, который установлен законом и основе которого определяют государственные социальные гарантии и стандарты в области доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования. Однако в 2025 году такой показатель не планируют менять.

В проекте предлагают установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для ключевых социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;

трудоспособных лиц - 3028 гривен;

трудоспособных лиц, который применяют для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривни;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, - 2102 гривни;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, - 2102 гривни;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), - 2361 гривна;

лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решению суда, - 1600 гривен.

Госбюджет Украины на 2025 год - последние новости

Как писал УНИАН, 13 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя". Он добавил, что приоритет этого бюджета очень четкий - это оборона и безопасность Украины.

Также Шмыгаль рассказал, сколько средств государство будет тратить на одного военного.

"Мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана - это тот дефицит, который нужен нашим Вооруженным силам до конца этого года", - объяснил политик.

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