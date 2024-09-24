Сергей Марченко отметил, что социальная сфера в следующем году будет в приоритете.

Все социальные выплаты в 2025 году будут профинансированы из государственного бюджета Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга.

"У нас нет никаких оснований считать, что социальная сфера в следующем году не будет профинансирована, потому что это приоритет. Я хочу отметить, что эта доля достаточна для того, чтобы обеспечить все потребности социально незащищенных категорий, и это приоритетные расходы в бюджете", - сказал он.

Министр подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения правительство ни разу не задерживало пенсии и другие социвплаты. При этом Марченко отметил, что повышать минимальную зарплату в следующем году нет возможностей.

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"На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8000 гривен. Мы считаем возможным на следующий год сохранить этот размер на весь год", - сказал глава Минфина.

Бюджет-2025 - главные новости

В проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной заработной платы и, соответственно, других социальных стандартов. В документе предлагают установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату на уровне 8 тысяч гривен, как и в этом году.

Как говорится в статье УНИАН, проект госбюджета-2025 предусматривает рост ВВП на 2,7%, инфляцию на уровне 9,5% в год и курс доллара в 45 грн/долл. Чиновники прогнозируют повышение средней заработной платы с нынешних 20 581 гривен до 24 389 гривен в 2025 году.

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