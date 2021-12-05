Чиновникам удалось уложиться в сроки хотя бы с одним из чтений в 2012, 2017 и 2019 годах.

С 2011 до 2022 года закон о бюджете на следующий год обычно принимался с опозданием, и только бюджет на 2020 год полностью был принят согласно Бюджетному кодексу.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Киевской школы экономики.

По обнародованным данным, где проанализированы своевременность принятия государственного бюджета за последние 11 лет, чиновникам удалось уложиться хотя бы в одно из чтений по срокам в 2012, 2017 и 2019 годах, и только госбюджет на 2020 год полностью был принят в соответствии с Бюджетным кодексом.

Читайте такжеМВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-byКак сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 декабря приняла государственный бюджет Украины на 2022 год, хотя, в соответствии с законодательством, это должно было быть сделано до 1 декабря включительно.

Между первым и вторым чтениями доходы госбюджета были увеличены на 54,7 млрд грн - до 1,332 трлн грн, расходы на 55,5 млрд грн - до 1,521 трлн грн.

Предельный объем дефицита сохранен на уровне 3,5% ВВП.

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Автор: Богдан Слуцкий