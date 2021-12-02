За принятие в целом проголосовали 268 депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта № 6000 во втором чтении проголосовали 264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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За принятие в целом проголосовали 268 депутатов.

Представляя доработанный ко второму чтению законопроект, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что между первым и вторым чтением доходы госбюджета были увеличены на 54,7 млрд грн - до 1,332 трлн грн, расходы – на 55,5 млрд грн - до 1,521 трлн грн.

"Предельный объем дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП, как было согласовано с нашими международными партнерами", - отметил Марченко.

По его словам, правительство подготовило реалистичный и сбалансированный проект главного финансового документа государства, в котором сохранены приоритеты, обозначенные президентом, Верховной Радой и правительством, включающие рост зарплат медиков, увеличение стипендий для студентов, продолжение масштабной цифровизации и подготовку к переписи населения, обеспечение жильем ветеранов АТО/ООС и развитие инфраструктуры.

Марченко отметил, что в части поступлений в общий фонд госбюджета предусмотрен рост рентной платы за пользование недрами и добычу природного газа и нефти на 24 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 21 млрд грн, отечественного НДС - на 13 млрд грн, импортного НДС - на 6,5 млрд, акцизного налога - на 2,7 млрд грн, экологического налога - на 1,7 млрд грн.

В то же время глава Минфина отметил, что на 11 млрд грн уменьшен прогноз доходов от налога на доходы физических лиц в соответствии с меморандумом между правительством и органами местного самоуправления по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения.

Кроме этого, на 10,9 млрд грн уменьшен объем средств, которые будут перечислены в госбюджет со стороны НБУ.

Что касается увеличения расходов, то, по словам Марченко, предлагается дополнительно выделить 25 млрд грн на инфраструктуру, 4,4 млрд грн - на развитие аэропортовой инфраструктуры и создание национального авиаперевозчика, 2 млрд грн - на образование и науку, 3,1 млрд грн - на здравоохранение.

Также на 8 млрд грн увеличиваются расходы на развитие отдельных отраслей экономики, в т. ч. 3 млрд грн будет направлено на выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным гражданам с целью поддержки бизнеса.

Расходы на национальную безопасность и оборону также существенно увеличены - на 3,7 млрд грн.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

1 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде доработанный проект закона о государственный бюджет на 2022 год для рассмотрения во втором чтении.

Автор: Екатерина Жирий