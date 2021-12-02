Общий объем финансирования деятельности парламента в 2022 году составит почти 2,7 млрд грн.

Верховная Рада приняла в целом постановление № 6367 "О смете Верховной Рады Украины на 2022 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов при необходимом количестве 226 голосов.

Читайте такжеРада приняла закон о госбюджете-2022

"В соответствии с пунктом 35 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: утвердить смету Верховной Рады Украины на 2022 год", - отмечается в документе.

Общий объем финансирования деятельности Верховной Рады в 2022 году составит 2,689 млрд грн, в том числе по общему фонду – 2, 683 млрд грн, по специальному фонду – 6 млн грн.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

1 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде доработанный проект закона о государственный бюджет на 2022 год для рассмотрения во втором чтении.

2 декабря 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Автор: Богдан Слуцкий