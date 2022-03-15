Общая сумма, мобилизована Всемирным банком для Украины, уже составляет более 925 млн долларов.

Всемирный банк объявил о выделении почти 200 млн долларов дополнительного и перепрограммируемого финансирования на поддержку социальных услуг в Украине.

Об этом сообщается на сайте банка.

Отмечается, что эта сумма добавляется к 723 млн долларов, мобилизованных для Украины на прошлой неделе, из которых 350 млн долларов уже перечислены Украине. Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 3 млрд долларов, о выделении которого Украине Группа Всемирного банка объявила ранее. Украина должна получить эти средства в ближайшие месяцы.

Общая сумма, мобилизованная Всемирным банком для Украины, сейчас составляет более 925 млн долларов.

"Война продолжает наносить серьезные человеческие потери и создает финансовые пробелы, которые ставят под угрозу возможности уязвимых слоев населения в Украине удовлетворять основные потребности. Эта быстрая поддержка поможет преодолеть эти пробелы во время чрезвычайной нестабильности, поскольку мы работаем над усилением поддержки региона", - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта Украины на 10% по итогам 2022 года из-за войны с Россией. Также фонд прогнозирует рост инфляции до 19,1%.

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