Помощь в формате быстрого финансирования позволит правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки "Финансирование на восстановление в условиях сложной экономической ситуации в Украине (FREE Ukraine)" в размере 489 миллионов долларов.

Как сообщила пресс-служба банка, утвержденный Советом пакет состоит из дополнительного займа на 350 млн долл. и гарантий в размере 139 млн долл.

Также мобилизуется грантовое финансирование в размере 134 млн долл. и параллельное финансирование в размере 100 млн долл., что дает в итоге общую мобилизованную поддержку в размере 723 млн долл.

"Данная помощь в формате быстрого финансирования позволит правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам - обеспечить заработную плату работникам больниц, пенсии для стариков и социальные программы для уязвимых слоев населения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд планирует принять решение по экстренному финансированию Украины в размере 1,4 млрд долларов. Кроме этого, Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы.

Вас также могут заинтересовать новости: