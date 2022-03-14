Также фонд прогнозирует рост инфляции до 19,1% по итогам 2022 года.

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта Украины на 10% по итогам 2022 года из-за войны с Россией.

Об этом говорится в материалах МВФ.

"В этом году экономика испытывает глубокую рецессию... Этот серьезный шок происходит на фоне уже высокой инфляции (10% в январе) и высоких цен на импортный газ, распространение варианта коронавируса Omicron и потери доступа к финансовому рынку. Есть большая неопределенность относительно базового сценария, но, как минимум, персонал ожидает ухудшения перспектив роста минимум на 13,5 в. п. по сравнению с довоенным базовым уровнем, при этом производство упадет на 10% в этом году при условии быстрого окончания войны и существенной донорской поддержки", - говорится в материалах МВФ.

МВФ для сравнения приводит данные 2014 года, когда за спадом ВВП в 6,6% последовал спад чуть меньше чем на 10% в 2015 году в контексте предыдущего российско-украинского конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма.

Также фонд прогнозирует рост инфляции до 19,1% по итогам 2022 года.

Война против Украины: