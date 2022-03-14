Международный валютный фонд прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта Украины на 10% по итогам 2022 года из-за войны с Россией.
Об этом говорится в материалах МВФ.
"В этом году экономика испытывает глубокую рецессию... Этот серьезный шок происходит на фоне уже высокой инфляции (10% в январе) и высоких цен на импортный газ, распространение варианта коронавируса Omicron и потери доступа к финансовому рынку. Есть большая неопределенность относительно базового сценария, но, как минимум, персонал ожидает ухудшения перспектив роста минимум на 13,5 в. п. по сравнению с довоенным базовым уровнем, при этом производство упадет на 10% в этом году при условии быстрого окончания войны и существенной донорской поддержки", - говорится в материалах МВФ.
МВФ для сравнения приводит данные 2014 года, когда за спадом ВВП в 6,6% последовал спад чуть меньше чем на 10% в 2015 году в контексте предыдущего российско-украинского конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма.
Также фонд прогнозирует рост инфляции до 19,1% по итогам 2022 года.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.