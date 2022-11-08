Курс гривни в банке ослаб и относительно доллара, и относительно евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 11 копеек - до 40,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне стал дороже на 60 копеек - до 39,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,60 грн за долл., евро - 38,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 37,45 грн.

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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