Банки по наличному доллару будут работать в пределах коридора: от 39,20 гривень до 41,00 гривень, прогнозируют эксперты.

Экономические эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни – 7−11 ноября.

Как передает "Минфин", безналичный доллар останется в пределах коридора от 36,5686 до 36,9343 гривень.

"На торгах сохранится активное превышение спроса на валюту над предложением. Продажи доллара Нацбанком по 36,9343 гривни останутся главной страховкой для нацвалюты на межбанке", – отмечается в прогнозе.

Что касается наличного рынка, то эксперты прогнозируют, что владельцы обменников финкомпаний и банки будут достаточно часто менять свои ценники в течение дня:

"Причина – активные колебания пары евро/доллар на внешних рынках в сочетании с особенностями спроса и предложения по наличной валюте в различных регионах Украины. Чем ближе к зоне боевых действий, тем больший спред между покупкой и продажей валюты будут выставлять обменники. В целом, спред между покупкой и продажей по доллару и евро будет в пределах от 20−30 копеек до 1,10 гривны".

Отмечается, что банки по наличному доллару будут работать в пределах коридора: от 39,20 гривень до 41,00 гривень, а по евро – от 38,00 до 40,40 гривень: обменники: от 39,40 до 40,80 гривень.

Каким будет доллар в ноябре и до конца 2022 года: прогнозы

По прогнозу инвестиционного банкира Сергея Фурсы, курс доллара в Украине до конца ноября вряд ли сильно вырастет. На данный момент каких-либо серьезных угроз для национальной валюты не наблюдается.

Ранее экономические эксперты прогнозировали, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года останется на текущем уровне.