Фонд Diakonie Katastrophenhilfe прекратил регистрацию на выплату единовременного пособия на подготовку к зиме для беженцев, уже получивших трехмесячные выплаты в рамках программы.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Польша прекратила выплату денежной помощи украинским беженцам в рамках программы немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

Как сообщается на сайте фонда, программа предусматривала выплату по 700 злотых (5 769 грн) на подавшего заявку беженца и 600 злотых (4 945 грн) на каждого члена его семьи.

Фонд выплачивал пособие украинским беженцам в течение трех месяцев. Помощь была доступна в таких польских городах: Вроцлаве, Гданьске, Бельско-Бялой, Оструде, Згеже и Битоме.

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"Наша программа денежной помощи закончилась, о других программах помощи в Польше можно узнать на сайте Правительства Польши", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что фонд Diakonie Katastrophenhilfe прекратил регистрацию на выплату единовременного пособия на подготовку к зиме для беженцев, уже получивших трехмесячные выплаты в рамках программы.

"Регистрация на нашу зимнюю поддержку закрыта. Спасибо за проявленный интерес", - говорится в сообщении.

Украинские беженцы в ЕС

По состоянию на 30 ноября 2022 года по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев были зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Сообщалось, что Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам. Правила будут продлены до марта 2024 года. Решение по этому примет ЕК, а отдельное решение стран-членов ЕС в этом случае не нужно.

Агентство Reuters сообщало, что в странах Восточной Европы готовятся к открытию Центров по приему украинских беженцев. Новую волну беженцев ожидают из-за зимних холодов и атак россиян на объекты энергетики.

Так, только в Словакии ориентировочно ожидают до 700 тыс. украинцев в течение трех месяцев из-за низких температур и войны.

30 ноября 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для украинских беженцев меняются условия приема в его стране. Так, с марта 2023 года их проживание в коллективных учреждениях размещения станет платным.

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