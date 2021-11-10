Выплаты для отдельных пенсионеров достигают более 90 тысяч гривень.

Пенсия в Украине с начала года в среднем увеличилась на 400 гривень. У отдельных пенсионеров выплаты выросли в среднем на 23 тысячи гривень.

Об этом говорится в отчете, обнародованном Пенсионным фондом Украины.

Пока обычные украинские пенсионеры получают в среднем лишь 3915 гривень, то пенсия судей достигла 91,2 тысячи гривень. Это стало возможно благодаря перерасчету судейских зарплат. Согласно украинским законам, судья на пенсии может получать до 80% от заработной платы того, кто работает на аналогичной должности.

При этом у судей на пенсии нет лимитов, которые установлены для других украинцев в размере десяти минимальными выплатами.

Читайте такжеНе все украинцы смогут выйти на пенсию в 2022 году: что для этого нужноПенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умноженная на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. При этом на пенсии можно получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года при условии, если ваша зарплата в это время не была ниже.

Как ранее сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине минимальная пенсия составляет 1 854 грн, однако в 2022 году размер выплат будет изменен. В 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для разных категорий.

Автор: Анастасия Горбачева