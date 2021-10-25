Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

В 2022 году в Украине запланирована очередная индексация пенсий.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Гетманцева, индексацию проведут для всех категорий пенсионеров.

"Мы провели индексацию пенсий в этом году, в прошлом году и проведем индексацию в следующем году, причем не так, как было раньше – не проводилась индексация военным и научным работникам. Мы проведем индексацию всем", – заявил нардеп.

Виновными в низких социальных стандартах, по его мнению, являются прошлые власти, которые в 2015 году "заморозили социалку" путем уменьшения прожиточного минимума в два раза от размера фактических трат.

"За счет пенсионеров прошлая власть решала все остальные проблемы в стране, в том числе свои личные проблемы. Пенсионеры считались неорганизованной группой населения, которые не выйдут на улицы", – считает Гетманцев.

Какая сейчас средняя пенсия по Украине:

средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);

пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Накопительные пенсии: что известно

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмигаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого 2020 года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии. Согласно проекту, накопления будут взиматься из суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель - 2% от зарплаты. Для хранения своих средств украинцам нужно будет самостоятельно выбрать фонд из перечня, который предоставит государственный регулятор - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Автор: Елена Коваленко