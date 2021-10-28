С 1 января 2022 года средняя пенсия в Украине будет увеличена до 4 000 грн.

На сегодняшний день в Украине минимальная пенсия составляет 1 854 грн, однако в 2022 году размер выплат будет изменен.

Об этом в интервью Thepage.ua заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Читайте такжеУкраинским пенсионерам увеличат выплаты: в Кабмине напомнили датуЛазебная отметила, что в 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для разных категорий.

"У нас установлен прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. По пенсионному закону он же является минимальной пенсией. Сейчас это 1 854 грн, а с декабря будет 1 934 грн", - отметила министр.

По словам Лазебной, на сегодняшний день минимальную пенсию в Украине получают до 1 млн человек.

"В декабре этого года будет установлена минимальная пенсия в размере 2 600 грн для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж работы (мужчины – 35 лет, женщины – 30). Сейчас для этой категории она составляет 2 400 грн", - отметила Лазебная.

По словам Лазебной, с 1 января 2022 года средняя пенсия в Украине будет увеличена до 4 000 грн.

"Мы рассчитываем, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн. Это на 30% больше в сравнении с январем-2020. Сейчас на 60% стало больше людей, которые получают пенсии в диапазоне 3000 – 4000 грн, на 40% – от 4000 до 5000 грн. Нам еще нужно существенно поднять выплаты для людей с инвалидностью. Пока минимальная пенсия для них 2 200 грн", - отметила Лазебная.

"В январе будет сделан перерасчет для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты. Женщинам, родившимся в 1962 году, в будущем году начнут начисляться пенсии после достижения ими нового пенсионного возраста. Их пенсии могут оказаться меньше тех, что начислялись год назад. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%", - заявила министр. Также она отметила: "Будет индексация пенсий с 1 марта, а в октябре мы планируем выйти на новую минимальную пенсионную гарантию: человек старше 70 лет, имеющий стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), не будет получать меньше 3 000 грн". Накопительные пенсии: что известно Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы. Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл. В июле этого 2020 года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения. 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года. 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии. Согласно проекту, накопления будут взиматься из суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель - 2% от зарплаты. Для хранения своих средств украинцам нужно будет самостоятельно выбрать фонд из перечня, который предоставит государственный регулятор - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Автор: Елена Коваленко