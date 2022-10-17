В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано более полутысячи рабочих мест.

212 победителей седьмой волны программы "Собственное дело" получат микрогранты на начало и развитие бизнеса на общую сумму 48,7 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, в целом правительство уже перечислило получателям различных грантовых программ почти 200 млн грн.

"Микрогранты на старт и развитие бизнеса являются наиболее популярной программой проекта "еРабота". По результатам 7 волн этой программы мы уже имеем 1,7 тыс. победителей, которые получат от государства до 250 тыс. грн на реализацию своих бизнес-идей. Через грантовые программы мы не только поддерживаем малый бизнес в нынешнее тяжелое время, мы еще и улучшаем ситуацию на рынке труда - победители программы "Собственное дело" в процессе реализации своих проектов создадут более 4000 новых рабочих мест", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

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Отмечается, что среди 212 победителей седьмой волны программы "Собственное дело" 58 человек планируют начать или развивать проекты в сфере оптовой и розничной торговли, 47 - в перерабатывающей промышленности, 34 - в сфере временного размещения. В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано более полутысячи рабочих мест.

Наибольшее количество победителей седьмой волны из Львовской (33 человека), Киевской (20 человек), Ривненской (18 человек) областей и города Киева (19 человек).

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

21 июня премьер-министр Денис Шмигаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Все программы объединены под общим названием "еРабота".

По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительственная грантовая программа "еРабота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

27 сентября 2022 года США заявили о готовности кредитовать украинский бизнес.

11 октября 2022 года в Минфине рассказали, что происходит с кредитованием бизнеса во время войны.

В 2023 году правительственная программа "еРабота" потребует финансирования в размере не менее чем 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из государственного бюджета.

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