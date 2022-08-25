Среди зафиксированных нарушений - завышенные расходы, непрозрачность выполнения некоторых финансовых операций, неэффективное распоряжение имуществом, недополучение доходов.

ГП "Антонов", входящее в состав ГК "Укроборонпром", обнародовало результаты государственного аудита деятельности предприятия за период с 1 октября 2020 по 31 марта 2022 года.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Согласно результатам аудита, "Антонову" причинен ущерб более чем на 16,5 миллионов гривен.

Кроме этого, из-за бездействия прежнего руководства, предприятие недополучило более 840 миллионов гривен. Сумма необоснованных дополнительных расходов составила почти 51 миллион гривен.

В целом же аудит установил финансовых нарушений почти на 1 миллиард гривен.

Среди зафиксированных нарушений - завышенные расходы, непрозрачность выполнения некоторых финансовых операций, неэффективное распоряжение имуществом, недополучение доходов.

"Аудит имел целью установить, насколько эффективно использовались средства и имущество предприятия, достоверность бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также корректность проведенных закупок. Но самое главное - госаудит должен был определить, из каких внутренних источников брать средства на восстановление и дальнейшее развитие предприятия", - отметили в предприятии.