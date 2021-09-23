Разумков отметил, что показатели, заложенные в бюджете, должны соответствовать реальным экономическим параметрам.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент доработает проект Государственного бюджета Украины на 2022 год до голосования, и выразил надежду на большее повышение прожиточного минимума, чем заложено в проекте сейчас.

Об этом сообщается на парламентском портале.

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"Увеличение прожиточного минимума на 200 гривен, как заложено в проекте бюджета сейчас, - это действительно мало. Я надеюсь, что до результатов голосования за Бюджет мы сможем исправить эту ситуацию, насколько это будет возможно", - подчеркнул Разумков.

В то же время он отметил, что показатели, заложенные в бюджете, должны соответствовать реальным экономическим параметрам.

"Мы можем проголосовать любую цифру, но под нее надо иметь средства. Я сейчас совершенно не оправдываю Кабинет министров Украины. Надо смотреть поступления, дефицит, который есть сегодня, на неиспользованные ресурсы, которые предусмотрены для тех или иных бюджетных программ. Мы должны исходить из тех реалий, которые есть сегодня", - сказал председатель парламента

Госбюджет-2022:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

Автор: Екатерина Жирий