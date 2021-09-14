Дефицит составит 188 миллиардов гривень.

Проект Государственного бюджета на 2022 год, который завтра будет утвержден на заседании правительства, составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Снижается дефицит бюджета. В этом году он составлял 5,5%, в 2022 году планируем 3,5%, как было договорено с МВФ, а также это наша стратегия по уменьшению дефицита... Основные показатели. Доходы бюджета - 1 триллион 277 млрд, это плюс 161 миллиард к прошлому году. Расходы - 1 триллион 465 миллиардов, плюс 103 миллиарда к прошлому году. И дефицит в абсолютной цифре составляет 188 миллиардов", - сказал он.

По его словам, около 70% дефицита госбюджета планируют финансировать за счет облигаций внутреннего государственного займа. Также планируются средства от сотрудничества с международными организациями и выпуск облигаций внешнего государственного займа.

Также в проекте госбюджета заложена минимальная зарплата на уровне 6500 грн, среднемесячная заработная плата в размере 15258 грн, курс доллара на уровне 28,6-28,7 грн.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год, который правительство до 15 сентября направит на рассмотрение в парламент, будет сбалансированным и реалистичным.

Автор: Дмитрий Шварц