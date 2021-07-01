Прожиточный минимум на одного человека с 1 июля вырастет до 2379 грн.

С 1 июля 2021 года в Украине согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", повышается прожиточный минимум.

Об этом, 30 июня 2021 года на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Прожиточный минимум с 1 июля для трудоспособных украинцев составит 2 тыс. 379 грн; для детей в возрасте до 6 лет – 2 тыс. 13 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 тыс. 510 грн; для граждан, утративших трудоспособность – 1 тыс. 854 грн.

До 1 июля прожиточный минимум составлял для трудоспособных лиц 2270 грн.

Без изменений остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера оклада судьи и работников госорганов – 2 тыс. 102 грн. Также на уровне 1,6 тыс. грн остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения оклада прокурора окружной прокуратуры.

В связи с увеличением прожиточного минимума увеличатся выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам, выплаты одиноким матерям.

Прожиточный минимум в Украине

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

С июля по конец ноября 2021 года он должен вырасти до 2 тыс. 294 грн.

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Автор: Елена Коваленко