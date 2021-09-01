Украина должна реформировать государственные предприятия, защитить независимость центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций".

Украина намерена выполнить ряд обязательств в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в совместном заявлении относительно стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, обнародованном на сайте президента Украины.

В частности, в разделе "Экономический рост и процветание" сказано, что "Украина должна быть достаточно экономически сильной, чтобы выбирать собственное будущее и склонить дугу своей национальной истории к большей справедливости и возможностей для украинского народа".

"Продолжение внедрения Украиной реформ имеет решающее значение для обеспечения функционирования экономики на благо людей", - отмечается в заявлении.

"Имплементация ключевых реформ: в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина намерена реформировать государственные предприятия, защитить независимость центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций", - говорится в документе.

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Кроме того, Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с Украиной в поддержку этих усилий и способствовать крепкому и инклюзивном росту экономик обеих стран.

Также в заявлении говорится о расширении коммерческого сотрудничества.

Так, Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, предназначенного способствовать коммерческому участию американских компаний в украинской экономике и украинских компаний в экономике США.

"Обеспечение достаточного финансирования для экономического роста: Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, которые обсуждаются. Начальная сумма поддержки Экспортно-импортного банка (EXIM) Соединенных Штатов для этих потенциальных транзакций в размере 3 млрд долларов может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике", - констатируется в заявлении.

Деньги МВФ:

2 августа текущего года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствований (СПЗ) для помощи в восстановлении мировой экономики, которая пострадала в результате пандемии COVID-19, на сумму 650 млрд долл. США. Это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда.

Украина получила от МВФ в рамках этого распределения более 2,7 млрд долл. США.

25 августа 2021 года в Украину поступили деньги от МВФ на восстановление экономики.

Автор: Виталий Саенко