В Минфине подчеркнули, что решение о распределении этих средств будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.

Украина получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долл. США вследствие распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ в восстановлении экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.

Как сообщило Министерство финансов, средства уже поступили на счет Украины.

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"Украина получила от МВФ более 2,7 млрд долл. США вследствие распределения специальных прав заимствований (СПЗ)... СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о распределении этих средств будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.

Деньги МВФ:

2 августа текущего года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствований (СПЗ) для помощи в восстановлении мировой экономики, которая пострадала в результате пандемии COVID-19, на сумму 650 млрд долл. США - это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда.

Такое решение принял Совет управляющих МВФ по предложению Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

Автор: Богдан Слуцкий