Сегодня вступило в силу соответствующее решение Международного валютного фонда.

Украина получила 1,9 млрд СДР (2,7 млрд долл. в эквиваленте) в рамках решения о распределении специальных прав заимствования (СПЗ) в размере примерно 650 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня 1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Это средства, которые Совет директоров МВФ распределил между странами, пропорционально их капиталу в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости!", - написала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня вступило в силу решение Международного валютного фонда о распределении специальных прав заимствования (СПЗ) в размере примерно 650 млрд долларов США, из которых Украина получит 2,7 млрд долл.

Читайте такжеЗеленский провел телефонный разговор с главой МВФ: что обсуждалиПо словам депутата, первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, с выделенными средствами от Международного валютного фонда в рамках распределения дополнительной эмиссии специальных прав заимствования и перевыполнением плана доходов бюджета Украина спокойно пройдет пик долговых выплат в сентябре.

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Автор: Екатерина Гирнык