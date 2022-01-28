Украина планирует получить кредитов минимум на 3 млрд долл. для стабилизации финансовой системы.

Из украинской экономики выведено 12,5 млрд долларов из-за тревожной информации, которая связана с возможной внешней угрозой со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ.

"После начала другого информационного пространства 12,5 миллиардов вывели денег из Украины. Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 26 января заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина планирует получить кредитов минимум на 3 млрд долл. для стабилизации финансовой системы.

В частности, 24 января стало известно о выделении Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.