Речь идет и о санкциях против "Северного потока-2".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила отключение России от международной платежной системы (SWIFT), если Кремль решится на полномасштабное наступление на Украину.

Об этом она сообщила в телеэфире CNN в четверг, 27 января, цитирует DW.

"Я хочу со всей ясностью заявить: с повестки дня ничего не снято", - сказала политик.

Речь идет и о санкциях против "Северного потока-2".

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС является важнейшим торговым партнером и крупнейшим иностранным инвестором в России, на Европу приходится около 40 процентов российской внешней торговли.

"Эти цифры показывают, что мы имеем сильный инструмент давления, и что для России будет очень болезненно, если агрессия против Украины усилится", - заявила глава Еврокомиссии.

В ЕС подтвердили, что готовятся к худшим сценариям развития событий.

Что предшествовало

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев говорит, что страна не боится отключения от международной платежной системы (SWIFT) в случае наступления на Украину.

На фоне нового обострения на российско-украинском пограничье и на фоне угрозы для Восточной Европы со стороны России, которая, по данным разведок, сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, президент Соединенных Штатов Джо Байден уже открыто пригрозил Кремлю запретить банкам страны-агрессора любые операции с долларом.