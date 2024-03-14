Снижению ставки способствовали, в частности, замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке.

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи дают основания раньше возобновить цикл смягчения процентной политики.

"Учитывая дальнейшее замедление инфляции и устойчивое улучшение ожиданий, устойчивую ситуацию на валютном рынке, а также частичное снижение рисков, связанных с получением международной помощи, правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п. п. - до 14,5%", - сказал он.

Глава Нацбанка подчеркнул, что смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз для макрофинансовой устойчивости. При этом новый уровень ставок по операциям НБУ является достаточным для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции.

По словам Пышного, актуальными остаются следующие риски для экономики:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей для поддержания обороноспособности;

существенные повреждения инфраструктуры, прежде всего портовой, что будет ограничивать экспорт;

продолжение частичного блокирования границ с некоторыми странами ЕС для грузовых перевозок, что будет ограничивать экспорт и удорожать импорт;

углубление негативных миграционных тенденций.

"С другой стороны, могут реализоваться и положительные сценарии. Так, существенное расширение мощности морского коридора может поспособствовать более быстрому восстановлению украинского экспорта, а учитывая повышение эффективности мер валютного надзора, - и увеличению объемов поступления валютной выручки", - прогнозирует глава НБУ.

Он добавил, что значительный стимул экономическому восстановлению может дать реализация масштабных проектов восстановления Украины. Также в последнее время оживились дискуссии по использованию в пользу Украины замороженных российских активов. Как сказал Пышный, реализация соответствующих инициатив может существенно улучшить ключевые макроэкономические показатели.

Учетная ставка в Украине

В декабре 2023 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15% с 16%, это решение согласовывалось с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий.

В январе Нацбанк оставил учетную ставку без изменений - на уровне 15%, учитывая ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году.

Учетная ставка - монетарный инструмент, который определяет процент, под который Национальный банк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу. С помощью учетной ставки Нацбанк пытается влиять на инфляцию.

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