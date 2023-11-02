Банки начали готовиться к возможному пересмотру ставок по депозитам.

Два предыдущих нынешних снижения учетной ставки сопровождались синхронным уменьшением ставки по трехмесячным депозитным сертификатам. Соответственно недавнее снижение учетной ставки не станет исключением.

Как сообщил УНИАН директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, банки начали готовиться к возможному пересмотру ставок по депозитам.

Эксперт отметил, что предварительное снижение учетной ставки до 20% до сих пор продолжает влиять на уровень доходности гривневых вкладов.

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"Так тренд к снижению ставок до сих пор продолжается, хотя с меньшей интенсивностью. Сейчас средние ставки по вкладам от 3 мес. до 6 мес. составляют 15% годовых, а средние ставки по депозитам сроком от 9 мес. до 1 года - 14%", - сказал Замотаев.

По его словам, ставки по 3-6-месячным вкладам могут сократиться на 0,5-1% - до 14-14,5% годовых, а ставки по 9-12-месячным депозитам могут снизиться на 0,5-1,5% - до 12,5-13,5% годовых.

"Ставка по 3-месячным депозитам осталась без изменений (то есть 20%) - таким тактическим шагом НБУ хочет избежать снижения доходности гривневых вкладов, оставив их на нынешнем уровне. В то же время при озвученном сокращении инфляции до 5,8% в годовом измерении "чистый" доход по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения может быть уже на уровне 6-7%", - пояснил эксперт.

Процентные ставки в Украине: что известно

Учетная ставка - это монетарный инструмент, определяющий процент, под который Нацбанк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу.

В сентябре правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20%.

Позднее в октябре правление Национального банка приняло решение установить учетную ставку на уровне 16%, снизив ее с 20%. Тогда глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что при условии отсутствия признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму НБУ видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании.

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